«Большой футбол возвращается в нашу жизнь»

14 февраля после зимнего перерыва возвращается Лига чемпионов. Первые два матча 1/8 финала начнутся в 23:00. Это ПСЖ—«Бавария» и «Милан»—«Тоттенхем». Криштиану Рональду не сыграет в play-off турнира впервые с 2006 года. Лионель Месси должен появиться в составе ПСЖ так же, как и Килиан Мбаппе. СМИ сообщали, что у француза травма, но в понедельник нападающий тренировался с основным составом. Это повлияло на букмекерские линии: «Бавария», которая считалась фаворитом, растеряла свое преимущество. Сейчас «Лига ставок» предлагает на победу ПСЖ и мюнхенского клуба одинаковые коэффициенты. Предматчевые расклады — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Большой футбол наконец-то возвращается в нашу жизнь. Все-таки Лига чемпионов — пока самый крутой клубный турнир планеты, и сейчас пришло время посмотреть, что будут творить звезды, которыми мы восхищались в Катаре. Конечно, многие болельщики уже следят за командами в национальных чемпионатах, но Лига чемпионов — совсем другая история.

Например, в ПСЖ звезды не всегда выкладываются в матчах чемпионата. Но сегодня все должно быть иначе, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Вся ставка делается на Лигу чемпионов. Чемпионат никуда не убежит от "Пари Сен-Жермена", а Лига чемпионов может. Поэтому, думаю, в таких мачтах всегда все максимально сконцентрированы на игре. И что такое Кубок Франции или рядовая игра чемпионата по сравнению с игрой на выбывание в Лиге чемпионов? Пусть и двухраундовое противостояние».

Так что в Лиге чемпионов, тем более на стадии 1/8 финала, матчей, которые оставят нас равнодушными, точно будет немного, если они вообще будут. Сегодня в центре внимания встреча ПСЖ—«Бавария». Эти команды не раз сходились в Лиге чемпионов и даже играли в финале. Общая стоимость игроков каждого клуба сейчас примерно одинаковая — около €1 млрд. Букмекеры считают, что шансы команд в первом матче равны, а вот по сумме двух встреч «Бавария» фаворит. Хотя с этим не согласен амбассадор букмекерской компании «Лига ставок» и телеведущий Евгений Евневич:

«Мы видим, как команда после Нового года играет в Бундеслиге — там было три ничьих подряд, никакого преимущества уже нет. Плюс мы еще понимаем, что есть проблема вратарской линии. Непонятно, когда вернется Мануэль Нойер после травмы ноги. А Янн Зоммер хорош, но его нельзя назвать вратарем уровня топ-5, если брать всю планету. Нойера таким назвать можно — это очень-очень важный момент.

И, собственно, проблема в атаке у "Баварии" существенная. Я не понимаю, почему ее многие считают фаворитом этого противостояния. Я бы здесь поставил на ПСЖ».

Возможно, поэтому 70% клиентов «Лиги ставок» предпочитают верить, что в четвертьфинал выйдет именно ПСЖ. Коэффициент на такой исход 2,35. И лишь 30% ставят на выход «Баварии» за 1,6. Для тех же, кто любит риск и более высокие коэффициенты, Евгений Евневич предлагает весьма неожиданную ставку: «Рискнул бы, наверное, поставить на гол Килиана Мбаппе, потому что, скорее всего, коэффициент на него будет большой. Есть сомнение, выйдет он или нет на поле, и в таких случаях обычно коэффициент чуть больше — если ставить, конечно, до того, как будет объявлен основной состав. И рискнул бы и поставил на то, что "Бавария" не забьет».

На то, что «Бавария» не забьет ПСЖ в Париже, «Лига ставок» предлагает коэффициент 4,6. Что касается второго матча дня, где встречаются «Милан» и «Тоттенхем», то здесь также все неоднозначно. Шансы «Милана» на своем поле оцениваются выше, а вот в четвертьфинал вроде как должен выйти «Тоттенхем». Но амбассадор «Лиги ставок» Евгений Евневич предлагает вариант ставки, которая с результатом никак не связана: «Предпосылки к тому, что пропустят и одни, и другие, есть. Плюс, я думаю, классика — поставить на гол Оливье Жиру».

Коэффициент на то, что обе команды забьют, невелик — 1,75. На гол форварда «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру — 2,8. Посмотреть встречу «Милан»—«Тоттенхем» можно будет на спутниковом канале «Футбол 1». Федеральный же спортивный канал «Матч ТВ» выбрал для показа игру ПСЖ—«Бавария».