Свердловский филиал «Россети» - МЭС Урала заменил опоры на линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Нижнетуринская ГРЭС – Сопка»

Энергетики филиала «Россети» - МЭС Урала провели в Свердловской области замену трех опор на линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Нижнетуринская ГРЭС – Сопка», основным потребителем которой является АО «Транснефть – Прикамье». Работы повысят надежность электроснабжения потребителя ЛПДС (линейной производственно-диспетчерской станции) «Платина», которая обеспечивает транспортировку нефти по двум магистральным нефтепроводам с севера России в центральную часть страны.



Потребность в замене возникла после проверки целостности опор, установленных в 1962 году. «Опоры, которые мы меняем, отслужили свой срок. СК-26 — опоры нового типа, разборные, их особенность — облегчение транспортировки: она разбирается на две части и доставляется без привлечения служб ГИБДД и получения разрешений на перевозку. Данные опоры позволяют более оперативно производить замену на ЛЭП и облегчают трудоемкость работ», — рассказал заместитель главного инженера Свердловского предприятия МЭС Урала «Россетей» Виталий Леонов. Опоры изготовлены на заводе ЖБИ в Ярославской области, их высота составляет 26 м, вес — 7 тонн.

В ходе установки опор было задействовано 11 человек и 6 единиц техники. «На установку одной опоры уходит один рабочий день, если не происходит никаких форс-мажоров. Можно выделить этапы: демонтаж проводов, демонтаж старой опоры, бурение котлованов под новую опору, установка новой опоры, монтаж проводов», — сообщил заместитель начальника службы эксплуатации ЛЭП Свердловского предприятия МЭС Урала «Россетей» Николай Сыркин.

Всего в 2023 году в Свердловской области будут заменены семь опор на четырех магистральных ЛЭП. Объем финансирования составит более 16 млн руб. Установка новых опор будет также проведена на воздушных линиях электропередачи 220 кВ: «БАЭС – Мраморная», «Рефтинская ГРЭС – Сирень», «Красноуфимская – Ирень».