Башкирия заняла 20 место в рейтинге качества жизни

Башкирия заняла 20 место в рейтинге регионов по качеству жизни по итогам 2022 года. Исследование провело РИА Рейтинг. По сравнению с 2021 годом республика поднялась на шесть позиций.

Лидируют по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертой позиции — Татарстан, замыкает первую пятерку — Краснодарский край.

В десятку попали Белгородская, Ленинградская, Калининградская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Самарская область.

Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере, говорится в исследовании.

«Регионы первой двадцатки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 60% суммарного ВРП субъектов РФ», — сообщают авторы рейтинга.

Влада Шипилова

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