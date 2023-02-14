Башкирия заняла 20 место в рейтинге качества жизни

Башкирия заняла 20 место в рейтинге регионов по качеству жизни по итогам 2022 года. Исследование провело РИА Рейтинг. По сравнению с 2021 годом республика поднялась на шесть позиций.
Лидируют по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертой позиции — Татарстан, замыкает первую пятерку — Краснодарский край.
В десятку попали Белгородская, Ленинградская, Калининградская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Самарская область.
Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере, говорится в исследовании.
«Регионы первой двадцатки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 60% суммарного ВРП субъектов РФ», — сообщают авторы рейтинга.