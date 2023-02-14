В марксовской школе ребенку рассекло руку дверной ручкой одного из кабинетов

Марковская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту получения ребенком травмы в школе. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Предварительно установлено, что 7 февраля в школе № 6 Маркса третьеклассница получила травму руки. Как рассказала девочка местным СМИ, она шла по коридору, внезапно открылась дверь кабинета, и дверной ручкой ей рассекло внутреннюю часть руки. Сейчас ребенок находится в больнице.

Прокуратура истребовала информацию от образовательного учреждения и комитета образования администрации района.

Марина Ковалева