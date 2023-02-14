Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В марксовской школе ребенку рассекло руку дверной ручкой одного из кабинетов

Марковская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту получения ребенком травмы в школе. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Предварительно установлено, что 7 февраля в школе № 6 Маркса третьеклассница получила травму руки. Как рассказала девочка местным СМИ, она шла по коридору, внезапно открылась дверь кабинета, и дверной ручкой ей рассекло внутреннюю часть руки. Сейчас ребенок находится в больнице.

Прокуратура истребовала информацию от образовательного учреждения и комитета образования администрации района.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...