На реконструкцию Арбинских очистных сооружений в Кургане направят 1,7 млрд рублей

Объявлены торги по выбору подрядчика для реконструкции Арбинских очистных сооружений в Кургане. Начальная цена контракта составляет 1,73 млрд руб., сообщается на портале госзакупок. Заказчиком выступило подведомственное мэрии муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».

Прием заявок от участников идет до 1 марта. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит провести реконструкцию технологических трубопроводов и систем электроснабжения, теплосетей очистных сооружений, здания насосной станции и водозаборного оголовка (элемент для забора воды). Также нужно будет построить блочно-модульную газовую котельную, здание реагентов, трансформаторную подстанцию и выполнить подводно-технические работы.

Исполнить контракт нужно будет до конца ноября 2024 года. Работы профинансируют местный, областной и федеральный бюджеты — порядок распределения средств не уточняется.