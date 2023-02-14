Краевые власти ожидают рост числа прибывающих в регион беженцев из Херсона

Количество переселенцев из Херсонской области на территории Пермского края может вырасти. Об этом, как сообщает пресс-служба заксобрания, заявила замминистра строительства Прикамья Фаина Минх на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры. Общее количество уехавших с территории Херсонской области составляет 115 тыс. человек. В связи с этим, власти региона ожидают, что количество прибывающих на территорию Прикамья может увеличиться, пояснила госпожа Минх.

Замминистра также рассказала депутатам о мерах поддержки для вынужденных переселенцев. Основные из них: жилищные сертификаты и единовременная выплата. Сумма сертификата рассчитывается, исходя из общей площади жилого помещения и средней нормативной стоимости квадратного метра жилья по стране, устанавливаемой Минстроем РФ (сейчас это 88,7 тыс. руб. за кв. метр). Размер единовременной выплаты — 100 тыс. руб. на каждого члена семьи. Финансирование осуществляется за счет средств федерального Фонда развития территорий.