В Прикамье незначительно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало результаты еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. Как следует из сообщения ведомства, за неделю с 6 по 12 февраля в Прикамье было зарегистрировано 26 111 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже показателя прошлой недели на 3,5%. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 55,2%.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

На данный момент приостановлена образовательная деятельность в 254 классах в 101 школе Пермского края и 123 группах в 67 детсадах.

Неделей ранее, с 30 января по 5 февраля, в Прикамье был зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 3,3%. Пик распространения заболеваний пришелся на начало года: в период со 2 по 8 января число случаев ОРВИ и гриппа в крае выросло сразу на 31,7%, а на следующей неделе еще на 30,1%.