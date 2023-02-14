Житель Саратова осужден за убийство матери

В Саратове оглашен приговор 25-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве матери. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что вечером 19 января прошлого года мужчина находился в квартире своей матери на 1-й Прокатной улице. Между ними возник конфликт, и сын нанес женщине многочисленные ножевые ранения, а затем задушил проводом.

Подсудимый вину в содеянном не признал, пояснив, что мать убил, обороняясь от нее, так как она угрожала ему ножом.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

Марина Ковалева