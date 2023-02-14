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Житель Удмуртии предстанет перед судом за истязание 12-летнего пасынка молотком и кочергой

В Удмуртии перед судом предстанет 33-летний житель Вавожского района, которого обвиняют в истязании сына своей супруги (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина дома систематически избивал 12-летнего ребенка, используя малозначительные поводы. При этом он использовал молоток и кочергу, а также совершал в отношении мальчика иные насильственные действия.

В ноябре прошлого года мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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