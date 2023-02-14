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Телефонные мошенники похитили 1,6 млн рублей у жительницы Павлова

Более 1,6 млн руб. перевела телефонным мошенникам 53-летняя жительница Павлова, сообщили в нижегородском управлении МВД. Злоумышленники использовали стандартную схему: звонивший представился сотрудником банка и убедил потерпевшую перевести ему деньги под предлогом отмены сомнительных операций по карте.

Потерпевшая перечислила собственные сбережения и взяла кредит на 190 тыс. руб. Полицейские пытаются найти мошенников. Возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ).

В МВД просят нижегородцев быть внимательными и не переводить деньги по указанию незнакомых людей, кем бы они ни представлялись.

Анастасия Еремина

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