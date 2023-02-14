Заболеваемость COVID-19 в Саратовской области немного снизилась

В Саратовской области зарегистрировано 272 новых случая COVID-19 (днем ранее было выявлено 29 случаев заболевания), все они сопровождаются ОРВИ, пневмоний нет. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее количество выявленных с начала пандемии случаев коронавируса составило 306950. Данные по выздоровевшим за сутки отсутствуют.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Саратове (177 случаев), Балаковском (45), Энгельсском (33) и Балашовском (10) районах.

Среди новых пациентов 36 детей в возрасте до 17 лет и 71 взрослый 30-49 лет.

Марина Ковалева