В Симферополе объявили режим повышенной готовности из-за снегопадов

В Симферополе из-за снегопадов объявили режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Снегоуборочная и специализированная техника для очистки и посыпки автомобильных дорог приведена в готовность и задействуется с учетом текущей обстановки»,— говорится в сообщении.

Согласно данным крымского Гидрометцентра, днем 14 февраля и ночью 15 февраля в республике пройдут сильные снегопады, ожидаются метель, гололед и изморозь. В Симферополе ветер усилится до 20 м/с.

Анастасия Донскова

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