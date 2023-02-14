Энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» обеспечили выдачу мощности современному лыжному центру в Челябинске

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» создали электросетевую инфраструктуру для всесезонного спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта на Карповом пруду в Челябинске.



В ходе работ энергетики выполнили строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, проложили кабельно-воздушную линию электропередачи (КВЛ) напряжением 10 кВ и построили кабельную линию электропередачи (КЛ) 0,4 кВ общей протяженностью 620 метров. Это позволило обеспечить новому спортивному объекту выдачу мощности 275,4 кВт. Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых потребителей к электросетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Современный лыжный центр у Карпова пруда находится в ведении спортивной школы олимпийского резерва №5. Помимо лыжероллерной трассы протяженностью порядка 2,5 км, первая очередь введенного в строй комплекса включает в себя лыжный стадион 250х80 м и 20 укомплектованных кабин для переодевания и подготовки оборудования перед выходом на трассу, а также небольшой склон с бугельным подъемником для обучения и катания на горных лыжах и сноуборде.

Это знаковый спортивный объект для Челябинской области, с возможностью проведения не только региональных соревнований, но и крупных всероссийских стартов. С момента своего открытия он стал центром притяжения для челябинцев, ведущих активный образ жизни.

ОАО «МРСК Урала»