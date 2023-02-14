ХК «Ижсталь» из Удмуртии всухую обыграл челябинский «Челмет» в выездном матче

13 февраля хоккейный клуб из Удмуртии «Ижсталь» одержал победу в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути» над челябинским «Челметом». Игра закончилась со счетом 0:2, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

На 15-й минуте «сталевар» Вячеслав Скобелев забил первый гол, однако во втором периоде хозяева льда перехватили преимущество. Матвей Носов на 29-й минуте укрепил преимущество ижевчан. В заключительном периоде сталевары два раза оказывались в меньшинстве, но на исход мачта это не повлияло.

«Качественно сыграли. Учли ошибки предыдущего матча, где не смогли добиться успеха. Сегодня была слаженная работа, начиная от вратаря и заканчивая нападающим. Все здорово отработали, просто красавцы»,— рассказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

15 февраля хоккеисты сыграют против курганского «Зауралья». Отметим, что «Ижсталь» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице.