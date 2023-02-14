В Воронеже поставили балет по произведениям Антона Чехова

Воронежский государственный театр оперы и балета в конце минувшей недели показал премьеру — одноактный балет «Чехов. Отражения» по произведениям Антона Чехова в постановке приглашенного хореографа Константина Уральского. В этой работе господин Уральский позволил себе «хореографическое размышление» о пяти женских образах — сестер Ирины, Ольги и Марии из пьесы «Три сестры», Нины Заречной из пьесы «Чайка» и Анны Сергеевны из рассказа «Дама с собачкой».

Сам спектакль оказался комфортным для воронежской труппы. Постановщики взял за основу классическую хореографию, но в куда более облегченной форме по сравнению с большими традиционными балетами. Кроме того, Константин Уральский немного разбавил танцы современными элементами. А также придумал несколько эффектных движений с длинной белой тканью, в которую танцоры заворачиваются и разворачиваются.

Однако для зрителя «Чехов. Отражения» может оказаться не таким комфортным. Публике стоит предварительно освежить или познакомиться с сюжетами писателя. Сначала хореограф представил героинь и их отношения с партнерами, придал каждой героини своих характерных движений, однако знание первоисточника позволило лучше бы понять образы. Затем постановщик занялся собственно «хореографическим размышлением», в котором балерины в простых белых костюмах танцуют друг с другом и с различными предметами. Что именно они при этом чувствуют, почему используют те или иные предметы, для чего там еще появляются другие танцоры — порой остается ясным если не для одного хореографа, то для узкого круга лиц.

Александр Прытков