Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронеже поставили балет по произведениям Антона Чехова

Воронежский государственный театр оперы и балета в конце минувшей недели показал премьеру — одноактный балет «Чехов. Отражения» по произведениям Антона Чехова в постановке приглашенного хореографа Константина Уральского. В этой работе господин Уральский позволил себе «хореографическое размышление» о пяти женских образах — сестер Ирины, Ольги и Марии из пьесы «Три сестры», Нины Заречной из пьесы «Чайка» и Анны Сергеевны из рассказа «Дама с собачкой».

Сам спектакль оказался комфортным для воронежской труппы. Постановщики взял за основу классическую хореографию, но в куда более облегченной форме по сравнению с большими традиционными балетами. Кроме того, Константин Уральский немного разбавил танцы современными элементами. А также придумал несколько эффектных движений с длинной белой тканью, в которую танцоры заворачиваются и разворачиваются.

Однако для зрителя «Чехов. Отражения» может оказаться не таким комфортным. Публике стоит предварительно освежить или познакомиться с сюжетами писателя. Сначала хореограф представил героинь и их отношения с партнерами, придал каждой героини своих характерных движений, однако знание первоисточника позволило лучше бы понять образы. Затем постановщик занялся собственно «хореографическим размышлением», в котором балерины в простых белых костюмах танцуют друг с другом и с различными предметами. Что именно они при этом чувствуют, почему используют те или иные предметы, для чего там еще появляются другие танцоры — порой остается ясным если не для одного хореографа, то для узкого круга лиц.

Александр Прытков

Фотогалерея

Как прошла премьера воронежского балета «Чехов. Отражения»

Предыдущая фотография
О подготовке балета по мотивам произведений Антона Чехова стало известно в 2022 году. В ноябре Константин Уральский представил эскиз спектакля на фестивале современной хореографии «RE:Форма танца». Тогда зрители увидели зарисовку балерин с зонтиками и несколько дуэтов

О подготовке балета по мотивам произведений Антона Чехова стало известно в 2022 году. В ноябре Константин Уральский представил эскиз спектакля на фестивале современной хореографии «RE:Форма танца». Тогда зрители увидели зарисовку балерин с зонтиками и несколько дуэтов

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Хореограф выбрал пять героинь Чехова, в том числе Ирину, Ольгу и Марию из «Трех сестер»

Хореограф выбрал пять героинь Чехова, в том числе Ирину, Ольгу и Марию из «Трех сестер»

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Еще одна — Анна Сергеевна из «Дамы с собачкой»

Еще одна — Анна Сергеевна из «Дамы с собачкой»

Фото: пресс-служба / Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Пятой героиней стала Нина Заречная из «Чайки»

Пятой героиней стала Нина Заречная из «Чайки»

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Хореографию для них и их партнеров Константин Уральский поставил комфортную — основную на классическом балете с небольшими элементами современной

Хореографию для них и их партнеров Константин Уральский поставил комфортную — основную на классическом балете с небольшими элементами современной

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Музыка тоже была классическая — балет поставлен на «Серенаду для струнного оркестра» и «Воспоминания о Флоренции» Чайковского

Музыка тоже была классическая — балет поставлен на «Серенаду для струнного оркестра» и «Воспоминания о Флоренции» Чайковского

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Спектакль идет час с небольшим без антракта, но постановка при этом поделена на две части

Спектакль идет час с небольшим без антракта, но постановка при этом поделена на две части

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

В первой хореограф представляет основные сюжетные линии из выбранных произведений Чехова. Для полного понимания зрителю неплохо бы их освежить или ознакомиться с ними заранее

В первой хореограф представляет основные сюжетные линии из выбранных произведений Чехова. Для полного понимания зрителю неплохо бы их освежить или ознакомиться с ними заранее

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Вторая — «хореографическое размышление» Константина Уральского о героинях Чехова. Здесь только знание произведений уже не поможет, но далеко не все смогли настроиться на одну волну с постановщиком

Вторая — «хореографическое размышление» Константина Уральского о героинях Чехова. Здесь только знание произведений уже не поможет, но далеко не все смогли настроиться на одну волну с постановщиком

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Впрочем, это не помешало публике принять новый балет аплодисментами

Впрочем, это не помешало публике принять новый балет аплодисментами

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Следующая фотография
1 / 10

О подготовке балета по мотивам произведений Антона Чехова стало известно в 2022 году. В ноябре Константин Уральский представил эскиз спектакля на фестивале современной хореографии «RE:Форма танца». Тогда зрители увидели зарисовку балерин с зонтиками и несколько дуэтов

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Хореограф выбрал пять героинь Чехова, в том числе Ирину, Ольгу и Марию из «Трех сестер»

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Еще одна — Анна Сергеевна из «Дамы с собачкой»

Фото: пресс-служба / Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Пятой героиней стала Нина Заречная из «Чайки»

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Хореографию для них и их партнеров Константин Уральский поставил комфортную — основную на классическом балете с небольшими элементами современной

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Музыка тоже была классическая — балет поставлен на «Серенаду для струнного оркестра» и «Воспоминания о Флоренции» Чайковского

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Спектакль идет час с небольшим без антракта, но постановка при этом поделена на две части

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

В первой хореограф представляет основные сюжетные линии из выбранных произведений Чехова. Для полного понимания зрителю неплохо бы их освежить или ознакомиться с ними заранее

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Вторая — «хореографическое размышление» Константина Уральского о героинях Чехова. Здесь только знание произведений уже не поможет, но далеко не все смогли настроиться на одну волну с постановщиком

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Впрочем, это не помешало публике принять новый балет аплодисментами

Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Смотреть

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...