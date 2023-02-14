Осужденного экс-главу налоговой инспекции в Татарстане лишили госнаграды

Экс-главу межрайонной налоговой инспекции №17 в Татарстане Марата Мухамадиева лишили почетного звания «Заслуженный экономист РТ» после получения срока. Указ об этом подписал глава региона Рустам Минниханов.

Марат Мухамадиев возглавлял инспекцию в течение 17 лет. В 2006 году он получил звание заслуженного экономиста республики, а в 2019-м он вышел на пенсию. Спустя два года господина Мухамадиева арестовали, обвинив в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие считает, что осужденный, будучи на посту главы инспекции узнал, что в фирме его знакомого ООО «ТНГ-Групп» выявили признаки нарушений, которые могли повлечь доначисление налогов на 111 млн руб., предложив предпринимателю при собственном посредничестве передать 10 млн руб. в виде взятки для снижения суммы доначислений. Однако при этом Марат Мухамадиев знал, что данную сумму и без этого снизили до 31 млн руб. по решению налоговиков, и деньгами своего знакомого он планировал распорядиться по собственному усмотрению. Но тот обратился в ФСБ, после чего бывшего налоговика задержали. В итоге по решению Вахитовского райсуда Казани Марату Мухамадиеву дали три года и девять месяцев колонии общего режима.

"Ъ-Казань"