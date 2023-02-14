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Коммерсантъ FM
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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над акваторией Берингова моря

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над акваторией Берингова моря, сообщило Минобороны. Ведомство уточнило, что полет был плановый и проходил над нейтральными водами. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В Минобороны добавили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Российское военное ведомство отметило, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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