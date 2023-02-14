В Волгограде в пользу ребенка, который получил удар током на площадке, взыскали 300 тыс. рублей

В Волгограде в пользу ребенка, пострадавшего недалеко от детской площадки от удара током, с ООО «Концессии теплоснабжения» и АО «Волгоградские межрайонные электрические сети» взыскана компенсация морального вреда. Ее размер составил 300 тыс. руб. - солидарно по 150 тыс. рублей с каждой организации, сообщает прокуратура региона.

Установлено, что сотрудники ООО «Концессии теплоснабжения» 25 апреля прошлого года проводили земляные работы во дворе многоквартирного жилого дома №38 по пр. Университетскому. При проведении работ был поврежден кабель линии электропередач, отсутствовавший на топографической съемке. Информацию об этом сообщили в АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», однако приехавший на место сотрудник компании заявил, что кабель организации не принадлежит. При отсутствии информации о собственнике поврежденного кабеля работники ООО «Концессии теплоснабжения» не выставили ограждение на участке, где он был.

Поврежденный кабель находился рядом с детской площадкой. Во время игры на ней восьмилетний мальчик коснулся рукой провода и получил удар током. Родители отвезли его в больницу.

Установлено, что кабельная линия все же принадлежит АО «Волгоградские межрайонные электрические сети».

На основании ранее внесенных прокуратурой Советского района Волгограда представлений ООО «Концессии теплоснабжения» и АО «Волгоградские межрайонные электрические сети» приняты меры к недопущению подобных фактов впредь. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Марина Ковалева