Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области вырос на 11,2%

На прошлой неделе в Челябинской области показатель числа заражений острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) составил 125,6 случаев на 10 тыс. населения. Это на 11,2% больше, чем в период с 30 января по 5 февраля, сообщают в управлении Роспотребнадзора региона.

Рост уровня заболеваемости ОРВИ за неделю отмечен во всех возрастных группах. В том числе среди взрослых — на 16,8%, школьников 7–14 лет — на 8,7%, детей от трех до шести лет – на 6,9%, детей до трех лет – на 4,2%. Н

В целом уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 26,1%. Среди взрослых показатель превышен на 85,6%, школьников младшего и среднего звена— на 16,3%. Ниже эпидпорога уровень заболеваемости среди детей трех до шести лет и малышей грудного и ясельного возраста.

На 13 февраля образовательный процесс приостановлен в 167 классах 62 школ.