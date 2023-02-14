Донские угольные компании планируют инвестировать 2,3 млрд рублей в развитие

В текущем году крупнейшие игроки угледобывающей отрасли Ростовской области планируют вложить в развитие своих предприятий 2,3 млрд руб., сообщил в интервью «Интерфакс» заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

Он также отметил, что в прошлом году объем добычи угля на Дону сократился до 5,9 млн т — на 19% меньше, чем в предыдущем году. Из всех предприятий области только АО «Донуголь» сохранило объем добычи, сопоставимый с прошлогодним — 1,1 млн т. ООО «Шахтоуправление "Садкинское"» в 2022 году добыло 2,2 млн т (в 2021 — 2,5 млн т). Объем добычи АО «Донской антрацит» снизился на 30% — менее 1 млн т.

В текущем году предприятия планируют увеличить объем добычи до 6 млн т.

«Основным фактором, который может повлиять на достижение запланированных показателей является ограничение рынка сбыта угольной продукции в связи с вступившим в силу в Евросоюзе с 10 августа 2022 года запретом на покупку угольной продукции из России», — пояснил господин Сорокин.

Он также отметил, что угледобывающие предприятия Ростовской области в 2022 году переориентировались на поставку своего товара в Индию, ОАЭ, Турцию. Также планируется наладить поставки в Китай и Северную Африку.

Ранее сообщалось, что объем экспорта угля из Ростовской области вырос на 10% в первом полугодии 2022 года.

Анастасия Назарова