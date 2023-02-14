Больше 877 тысяч туристов посетили Удмуртию в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии туристический поток вырос до рекордных 877 210 человек, тогда как годом ранее он составлял немногим больше 550 тыс. туристов. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов в рамках круглого стола, посвященного теме туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Каждый, кто приезжает в Удмуртию — расплачиваясь за товары и услуги, тем самым, развивает местный бизнес, поэтому для нас важен рост турпотока. Нам нравится число миллион — миллион туристов, миллион тонн молока, миллион тонн зерна. Надеюсь, что этот год мы закроем с этими тремя миллионами»,— отметил господин Бречалов.

Председатель комитета Госудумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что основная задача на 2023 год — принять основной закон о туризме. «Тот закон о туризме, на который мы сейчас опираемся, был принят еще в 1996 году, мы считаем, что он морально устарел; конъюнктура рынка сильно изменилась и, в большей степени, он регулировал выездной туризм»,— рассказал господин Тарбаева.

В рамках круглого стола также обсудили вопрос разработки регионального туристического стандарта, а также возможность продления на 2023–2024 годы программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».