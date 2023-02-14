ВТБ: продажи ипотеки в России в 2023 году могут превысить 5 трлн рублей

В 2023 году 60–65% всех ипотечных сделок придется на сегмент вторичного жилья, заявил заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По прогнозам банка, в этом году россияне могут оформить кредитов более чем на 5 трлн руб., что выше показателя за 2022 год.

В ходе брифинга господин Печатников сказал, что может снизиться доля новостроек в выдачах, но как минимум на четверть вырастет спрос на частное строительство. По его словам, влияние на спрос на первичном рынке окажет позиция Центробанка (ЦБ) по субсидированным программам от застройщиков.

«В этом году выдачи (ипотеки.— "Ъ") могут вырасти и превысить 5 трлн... В любом случае ипотека традиционно станет драйвером всего российского розничного кредитования, портфель которого в этом году может превысить исторические 30 трлн руб.»,— сказал Анатолий Печатников.

Банк также ожидает, что в 2023 году продолжит расти объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. «Мы фиксируем поступательный рост спроса клиентов на загородную недвижимость последние несколько лет… По нашим прогнозам, в целом по рынку выдачи могут увеличится на 25–50%, хотя его объем по-прежнему будет относительно невелик — 170–200 млрд руб.»,— добавил господин Печатников.

В феврале ЦБ указал банкирам не использовать маркетинговые схемы при выдаче ипотечных кредитов, которые, по мнению регулятора, при внешней привлекательности ведут в итоге к продаже клиентам недвижимости по завышенным ценам. Пока такие случаи единичны, однако, если банки перейдут к массовому использованию таких схем, ЦБ грозит ужесточить требования к поднадзорным организациям на уровне законодательства.

Подробности — в материале «Ъ» «Лихие околонулевые».

Лаура Кеффер