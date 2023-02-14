В ДНР блокируют Google и Zoom

В Донецкой народной республике (ДНР) начали блокировать сервисы Google, сообщают «Ведомости». Кроме того, сервис видеоконференций Zoom в ДНР доступен только через VPN, а у мессенджера Viber есть проблемы с загрузкой изображений и видео.

Издание ссылается на неназванных сотрудников местных операторов. По данным «Ведомостей», в октябре 2022 года минсвязи ДНР направило местным операторам письмо с распоряжнием о блокировке Google, Viber и Zoom, а также о «деградации» (замедлении трафика) YouTube. Блокировки должны вестись на уровне магистрального оператора (в ДНР это «Углетелеком»).

Исполнять требования начали только сейчас, рассказали собеседники газеты. Один из них заявил, что в работе зависимых от Google сторонних услуг начались сбои — в частности, возникли проблемы у абонентов с электроникой на базе Android (принадлежит Google). «У Google большой диапазон IP-адресов, и компания рандомно использует их в разных сервисах, поэтому те периодически отваливаются»,— пояснил он.

Представитель Роскомнадзора сказал «Ведомостям», что у ведомства «нет информации об упомянутом письме в адрес операторов связи, работающих на территории новых российских регионов». В минсвязи ДНР пока никак не прокомментировали данные о блокировке Google и Zoom.

Глава ДНР Денис Пушилин в июле 2022 года говорил о блокировке Google на территории республики (на тот момент была независимой), утверждая, что поисковый сервис занимается «травлей русских» и навязыванием дезинформации. По распоряжению властей ДНР в республике блокируют Twitter, а также Instagram и Facebook (последние две соцсети принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Эти блокировки осуществляют в соответствии с требованиями Генпрокуратуры и Роскомнадзора.