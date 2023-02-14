Петербург заработал более 600 млн рублей на продаже городского имущества в 2022 году

По итогам 2022 года казна Санкт-Петербурга пополнилась на 600 млн рублей за счет продажи городского недвижимого имущества. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Среди наиболее важных активов, реализованных на торгах — нежилые здания с земельными участками на Курской улице и в Большом Казачьем переулке и городское ремонтно-эксплуатационное предприятие «Строитель». В 2023 году Смольный также планирует приватизацию ГУП «ТЭК СанктПетербурга».

«Приватизация – важный инструмент для развития города. Реализация госимущества на торгах приносит доход в бюджет СанктПетербурга. Кроме того, приватизация помогает привлекать частные инвестиции и сокращать долю государства в конкурентных отраслях»,— отметил Александр Беглов.

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