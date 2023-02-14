4,8 тысяч жителей Удмуртии ревакцинировались от COVID-19 в январе

За январь в Удмуртии прошли ревакцинацию от коронавируса 4,8 тыс. жителей республики. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, показатели суточной заболеваемости не превышают 160 случаев в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Всего в регионе первичную вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины прошли 709 тыс. жителей, а ревакцинацию — 290 тыс. человек. Однако у большинства жителей, которые ставили прививки в 2022 году, срок действия вакцины истек.

В настоящее время в медицинских учреждениях остается около 1 тыс. комплектов вакцин «Спутник».