Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:13

4,8 тысяч жителей Удмуртии ревакцинировались от COVID-19 в январе

За январь в Удмуртии прошли ревакцинацию от коронавируса 4,8 тыс. жителей республики. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, показатели суточной заболеваемости не превышают 160 случаев в сутки.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Всего в регионе первичную вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины прошли 709 тыс. жителей, а ревакцинацию — 290 тыс. человек. Однако у большинства жителей, которые ставили прививки в 2022 году, срок действия вакцины истек.

В настоящее время в медицинских учреждениях остается около 1 тыс. комплектов вакцин «Спутник».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...