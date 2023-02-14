Фирменные магазины «Камкабель» открылись в Югре и на Урале

Сразу два новых магазина по продаже кабельно-проводниковой и электротехнической продукции «Камкабель» были запущены в конце января – в Сургуте и Екатеринбурге.

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Партнер «Камского кабеля» по франшизе в Сургуте – владелец действующей электромонтажной фирмы. Теперь у предпринимателя появился еще один надежный бизнес – электротехническая продукция пользуется высоким спросом: люди продолжают строить дома, делать ремонт.

В конце прошлого года сотрудники магазина «Камкабель» в Сургуте посетили Пермь, где познакомились с производством, прошли стажировку в пермском магазине, узнали основы выстраивания и ведения розничного бизнеса, а также научились формировать ассортимент и выкладывать товар. Увидеть лично процесс производства кабелей и проводов – исключительная возможность, доступная каждому франчайзи «Камского кабеля».

«Нас очень впечатлил завод, а именно – его масштаб и оборудование. Мы познакомились со всеми ключевыми этапами производства продукции, с которой будем работать. Испытали чувство гордости от того, что такие заводы в нашей стране существуют. Оказывается, у "Камского кабеля" самая большая производственная площадка кабельно-проводниковой продукции в Европе – мы этого не знали. Обучение далось легко: все доходчиво объяснили, хотя и своих знаний у нас достаточно», – поделился Артем, управляющий магазином «Камкабель» в Сургуте.

Сейчас франчайзи занимаются настройкой интернет-магазина – kamkabel.market, чтобы оперативно обрабатывать заявки клиентов и оформлять продажи. Торговая точка в Сургуте находится в самом центре города, где уже сегодня по адресу: проспект Ленина, 38, можно приобрести надежные кабели и провода, а также электротехническую продукцию.

Торговая точка «Камкабель», которую открыли в конце января в Екатеринбурге, стала второй для этого города. Она разместилась в доме по улице Совхозной, 16.

В ближайшее время к открытию готовятся фирменные магазины в Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Тюмени, Красноярске, Омске – количество розничных магазинов под брендом «Камкабель» уверенно приближается к сорока!

ООО «Камский кабель»