«Лента» назначила нового управляющего пермскими магазинами сети

Директором ООО «Большая семьЯ», которое управляет гипермаркетом «Лента» в ТРК «Семья» и другими крупноформатными магазинами ритейлера, ранее входившими в сеть «Семья», назначена Олеся Форос. По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о смене руководителя компании была внесена в ЕГРЮЛ 13 февраля. В пресс-службе «Ленты» пояснили, что госпожа Форос — новый директор дивизиона «Урал». Роман Волчков, занимавший эту должность и возглавлявший ООО «Большая семьЯ», с ноября 2022 года принял решение покинуть компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Лента» Фото: «Лента»

Олеся Форос работает в сети «Лента» с 2019 года. Ранее занимала должность регионального директора дивизиона «Волга». До прихода в «Ленту» госпожа Форос, по информации из открытых источников, работала директором гипермаркета «Магнит» в Ульяновской области.

В конце августа 2021 года федеральная сеть «Лента» выкупила «Семью» у ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. Цена актива составила около 2,45 млрд руб. Под контроль «Ленты» перешел субхолдинг «Семья Ритейл», в который входила торговая сеть и другие продуктовые бизнесы ГК «ЭКС»: кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»). Сейчас «Лента» проводит ребрендинг бывшей пермской сети. Во всех 74 магазинах «Семья» в Перми и Пермском крае начала работать программа лояльности федерального ритейлера. До конца ноября будут изменены вывески магазинов на ул. Революции, 13, Борчанинова, 13, Мира, 41/1, а также на ул. Мира, 82, в Березниках.