Минстрой Хакасии вступил в спор о начислениях за тепло в Абакане после жалоб жителей на тарифы

Министерство строительства республики Хакасия в качестве третьего лица примет участие в суде по иску администрации Абакана к АО «Абаканская ТЭЦ» и АО «Енисейская территориальная генерирующая компания». Предметом спора стали начисления за тепловую энергию, поставляемую жителям Абакана без применения коэффициента, сказано в сообщении регионального минстроя.

Как отмечают в ведомстве, жители региона массово жалуются на тарифы за отопление. «Решение суда по вопросу о цене за тепловую энергию может стать основанием для перерасчета платы за коммунальную услугу по отоплению для населения по требованиям надзорного органа, в том числе при проведении контрольно-надзорных мероприятий», - комментирует региональный минстрой.

Ведомство также призвало администрацию Черногорска присоединиться к исковым требованиям, «так как большое количество жалоб поступает из этого города», - отметил руководитель Департамента жилищного надзора Дмитрий Комаров.

Иск администрации Абакана о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию» к АО «Абаканская ТЭЦ» и АО «Енисейская территориальная генерирующая компания» подан в январе 2023 года. Сейчас ведется подготовка к рассмотрению дела, сказано в картотеке дел на сайте суда.

Абакан с 2021 года входит в ценовую зону теплоснабжения, тариф «альтернативной котельной». Функции единой теплоснабжающей организации выполняет Абаканская ТЭЦ (входит в структуру ООО «Сибирская генерирующая компания»). По соглашению между мэрией и единой теплоснабжающей организацией было обязательство применять к предельному уровню цены на тепловую энергию коэффициент, который рассчитывается на определенный срок и применяется по соглашению сторон.

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Лолита Белова