Не нашедшие арендаторов бывшие помещения Play Day в ТРК «Столица» вновь выставлены на продажу

На Avito размещено объявление о продаже торговых помещений в пермском ТРК «Столица». Их общая площадь составляет 400 кв. м. Цена актива — 39,5 млн руб. В другом объявлении эти же помещения предлагаются в аренду по цене 490 руб. за 1 кв. м в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Avito Фото: Avito

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о бывших помещениях детской игротеки Play Day, принадлежащих предпринимателю Михаилу Коньшину. Общая площадь бывшей игротеки составляла 650 кв. м. Впервые объявление о ее продаже появилось летом 2022 года. Тогда помещения продавались за 65 млн руб., к осени цена была снижена до 59,5 млн руб. Источник, близкий к руководству ТРК, пояснил, что позже собственник пытался сдать площади в аренду, но для большей части помещений уже долгое время не может найти арендатора и поэтому вновь решил выставить их на продажу.

Федеральная сеть игровых автоматов для детей Play Day закрылась в ТРК «Столица» в 2021 году на фоне запрета на работу детских центров, введенного из-за распространения коронавируса.