Десантный корабль «Адмирал Невельской» провел учения у Курильских островов

У Курильских островов прошли учения большого десантного корабля «Адмирал Невельской». Расчеты переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) уничтожили беспилотник условных диверсантов.

«В ходе учения личный состав приготовил ПЗРК "Игла" в готовность к применению, а расчеты ПВО взяли цель на сопровождение. При подлете "вражеского" БПЛА в зону поражения воздушная цель была уничтожена двумя зенитными ракетами»,— говорится в сообщении Тихоокеанского флота (цитата по ТАСС). Кроме того, артиллерийские расчеты провели тренировку по обнаружению и уничтожению макетов плавающих мин.

Накануне, 13 февраля, сообщалось, что экипаж «Адмирала Невельского» проводил на Камчатке тренировку по погрузке и выгрузке личного состава и техники морской пехоты. Бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-3 были погружены на корабль. Экипаж «Адмирала Невского» отработал подход к берегу и организовал выгрузку колесной и гусеничной техники.

Леонид Уварчев