Омичи вышли в плей-офф КХЛ после победы над минским «Динамо»

Омский «Авангард» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот шаг ему позволила сделать победа над минским «Динамо».

Игра прошла в Омске. После второго периода гости вели со счетом 1:0, но в середине третьего периода хозяева за полторы минуты провели две шайбы и переломили ход игры. Итоговый счет – 4:2. У омичей голы забивали Корбэн Найт, Владимир Ткачев, Сергей Толчинский и Иван Телегин.

«Авангард» с 77 очками находится на пятом месте в конференции «Восток» КХЛ. Столько же очков еще у трех команд – «Металлурга» (Магнитогорск), «Автомобилиста» (Екатеринбург) и «Салавата Юлаева» (Уфа). 78 очков набрала новосибирская «Сибирь», 81 – лидер «Востока» казанский «Ак Барс».

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Валерий Лавский