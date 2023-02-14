Мать организовала похищение своей дочери, чтобы та отказалась от доли в квартире

Суд в Новосибирске рассмотрит дело о похищении 18-летней девушки ее родственниками. Фигурантами дела являются бабушка, мать и родной дядя потерпевшей, а также друг семьи. Они, как сообщает СУ СКР по Новосибирской области, разработали план похищения, чтобы заставить девушку отказаться от доли в квартире в Самаре.

По данным следствия, первая попытка похищения была предпринята подельниками в 2021 году, однако довести свой замысел до конца они не смогли по независящим от них причинам. В 2022 году мать девушки привлекла в качестве помощника местного жителя. С его помощью 3 марта на парковке в Советском районе Новосибирска они избили девушку и усадили в автомобиль. После этого они доставили ее в Самару.

Там они насильно удерживали потерпевшую несколько дней, требуя от нее передать им долю в квартире стоимостью 1,5 млн руб. Однако девушке удалось бежать и вернуться в Новосибирск. Там она обратилась в следственные органы.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, бабушка девушки – под домашним арестом.

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Анна Егорова