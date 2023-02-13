Уральский федеральный округ в 2022 году на 17% увеличил объем сельхозпроизводства

Регионы Уральского федерального округа (УрФО) в 2022 году увеличили объем сельхозпроизводства до 481 млрд руб. — на 17% больше, говорится в сообщении на сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уборка моркови в Тюменской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уборка моркови в Тюменской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам полпреда, в 2022 году аграрии округа столкнулись со сложными экономическими условиями, но «со всеми сложностями справился и адаптировался к новым реалиям». Господин Якушев считает, что антикризисные меры правительства смогли решить проблему поставок техники, запчастей, средств защиты растений. «Слаженная работа способствовала рекордному урожаю»,— подчеркнул он.

Индекс производства в растениеводстве составил 142% по сравнению с 2021 годом. «Валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на 90%, овощей — на 5%, картофеля — на 3%»,— говорится в сообщении.

Показатели производства молока, скота и птицы остались неизменными. Спад показала сфера животноводства — 99% к прошлому году. Причина в снижении производства яиц на 13%.

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Василий Алексеев