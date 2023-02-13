Год без публичности

Правительство Ульяновской области намерено продлить на весь 2023 год отмену публичных слушаний и общественных обсуждений при изменении генплана и ПЗЗ, изменения функционала зон, границ территорий и т.д. Появление документа вызвало волну недовольства общественности и депутатов регионального заксобрания, которые отмечают, что ссылка на необходимость приведения в соответствие с федеральным законодательством неправомерна, поскольку федеральный закон дает право определить ограниченный перечень особых случаев, но не обязывает, а сохранение обсуждений обеспечивает прозрачность действий власти. Депутаты указывают на коррупциогенный характер документа и настаивают на его отклонении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В минувшее воскресенье завершился прием замечаний и возражений по проекту постановления правительства Ульяновской области, продлевающего отмену общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам изменений генплана, ПЗЗ, проектов планировки, изменения функционала земельных участков и т.д. на весь 2023 год. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту постановления, документом вносятся изменения в постановление № 281-П от 25 мая 2022 года «в целях его приведения в соответствие с федеральным законодательством».

Как сообщал «Ъ», в конце мая прошлого года было подписано постановление облправительства № 281-П «Об особенностях осуществления градостроительной деятельности в Ульяновской области в 2022 году», которым на 2022 год устанавливается перечень случаев, когда проекты изменений в генплан, ПЗЗ и проекты планировки территорий (ППТ) утверждаются без публичных слушаний или общественных обсуждений. Перечень касался практически всех сфер градостроительной деятельности, включая проекты комплексного развития территорий.

Основанием для издания постановления № 281-П стал федеральный закон № 58-ФЗ от 14.03.2022 (был принят после начала специальной военной операции в целях минимизации сроков строительства объектов оборонного значения или связанных со срочным решением проблем по импортозамещению, его действие теперь продлено на 2023 год). При этом в статье 7 этого закона отмечалось, что органами госвласти субъектов РФ «могут быть установлены случаи» утверждения генплана, ПЗЗ и ППТ «без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний».

Публичные слушания и общественные обсуждения, введенные Градостроительным кодексом для всех изменений проектов генплана, ПЗЗ и ППТ (с публикацией самих проектов), хотя и носят для органов власти рекомендательный характер, являются элементом прозрачности деятельности власти и позволяют общественности и депутатскому корпусу контролировать законность тех или иных действий ­чиновников.

Появление постановления, отменяющего публичные слушания и общественные обсуждения, вызвало негативную реакцию как представителей общественности, так и депутатского корпуса.

На расширенном заседании профильного комитета по строительству («строительный час») председатель комитета Дмитрий Грачев (ЛДПР) заявил, что «вопросов к этому постановлению много». По его словам, мониторинг показал, что аналогичные постановления приняли 18 субъектов РФ, «но перечень в Ульяновской области самый широкий», «туда понавтыкали все, в том числе самые резонансные направления». «Либо косяки какие-то хотят исправить, либо хотят успеть в 2022 году все это дело сделать, а потом опять будем людей слушать»,— заметил депутат.

Тогда же первый зампред заксобрания Василий Гвоздев («Единая Россия») заявил, что он против отмены обсуждений и слушаний, отметив, что «такую практику нужно уничтожать на корню», «кроме как к конфликтам, она ни к чему не ­приводит».

На запрос «Ъ» о причинах продления отмены слушаний и обсуждений министерство имущественных отношений и архитектуры, разрабатывавшее проект документа, в понедельник не ответило.

Тем не менее, проект постановления о продлении отмены вызвал новую волну возмущения представителей общественности и депутатов. Как пояснили «Ъ» в правовом управлении министерства, поступило «около десятка возражений» с предложением отменить документ, «все замечания будут проанализированы и изложены в большом докладе, который будет приложен к пакету документов по принятию постановления, и уже на основании этого будет приниматься решение о подписании документа». В управлении также пояснили, что проект постановления уже проверялся прокуратурой и региональным управлением Минюста, «которые дали положительные заключения».

Между тем экозащитник и основатель правового экологического сопротивления Наталия Лазарева направила свои возражения не только в адрес минимущества и архитектуры, но и в областную прокуратуру, а также генпрокурору. В своих возражениях она отмечает, что постановление не является приведением в соответствие с федеральным законодательством, поскольку федеральный закон «не обязывал регионы полностью отменять обсуждения и слушания», а давал только право назвать частные случаи отмены. Она также отмечает, что само постановление № 281-П было уже подписано в период, когда еще не завершилась общественная и антикоррупционная экспертиза, что, по ее мнению, говорит о незаконности постановления в связи с нарушением процедуры его принятия.

Свои возражения в минимущества направил и лидер фракции КПРФ регионального заксобрания Виталий Кузин, также отметивший, что федеральный закон не обязывает субъекты РФ отменять обсуждения и слушания. Кроме того, он подчеркнул, что исключение обсуждений и слушаний, «несомненно, будет способствовать созданию условий для проявления коррупции», и «исключение общественных обсуждений будет лишь потворствовать развитию проблемы точечной застройки». Он считает, что аргументы его отзыва должна проверить и прокуратура. «Фактически я дал старт тому, чтобы контролирующие органы еще раз проверили отмену слушаний»,— добавил депутат

Вице-спикер заксобрания Василий Гвоздев в беседе с «Ъ» сказал, что его мнение о недопустимости отмены обсуждений и слушаний «за прошедшие полгода не изменилось»: «С людьми надо говорить и их слушать, объяснять всегда свои шаги. А ставить ради какой-то прибыли людей перед фактом, мягко говоря, недальновидно, а в серьезных ситуациях, которые могут вызвать бурные общественные волнения, это антигосударственный подход со всеми вытекающими последствиями». Он пообещал поднять этот вопрос на отчете министра перед заксобранием. «А если мы поставим отрицательную оценку, то губернатор может показать министру и на дверь»,— сказал вице-спикер.

Дмитрий Грачев отметил, что «отсутствие общественного и депутатского контроля за действиями чиновников как раз и ведет к зло­употреблениям». По его словам, вопрос отмены слушаний и обсуждений будет обязательно снова поднят на ближайшем «строительном часе».

Сергей Титов, Ульяновск