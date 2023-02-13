Полмиллиарда под 0,1% годовых

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между АО «Авиакор — авиационный завод» и Министерством обороны РФ в рамках дела о взыскании с завода неустойки по контракту на поставку девяти самолетов Ан-140. По условиям мирового соглашения, «Авиакор» обязан выплатить оставшиеся 511 млн руб. долга от взысканных в 2018 году в пользу Минобороны 1,3 млрд руб. в течение 20 лет, до 2043 года. Как отмечают эксперты, рассрочка свидетельствует о сложном финансовом положении предприятия, при ее отсутствии завод мог бы оказаться в процедуре банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Казановский, Коммерсантъ Фото: Игорь Казановский, Коммерсантъ

АО «Авиакор — авиационный завод» получил от Минобороны РФ 20летнюю рассрочку на выплату 511 млн руб. Задолженность образовалась в рамках арбитражного дела по иску министерства о расторжении контракта с «Авиакором» на поставку девяти самолетов Ан140 и взыскании с завода неустойки 2,2 млрд руб. В декабре 2018 года постановлением апелляционной инстанции договор был расторгнут, а с предприятия в пользу Министерства обороны взыскано 1,3 млрд руб. По решению первой судебной инстанции, которое было отменено, «Авиакор» обязан был выплатить властям все 2,2 млрд руб. Поводом для подачи иска стало несоблюдение заводом в Самаре сроков контракта, которые истекли в декабре 2013 года. К тому времени завод успел изготовить только четыре воздушных судна. В суде представители «Авиакора» настаивали, что исполнить заказ помешал отказ Украины от военно-технического сотрудничества с Россией, что считается обстоятельством непреодолимой силы. Однако, как сказано в решении суда первой инстанции, санкции Украина и Евросоюз впервые применили в 2014 году, а срок контракта истек раньше.

• АО «Авиакор — авиационный завод» зарегистрировано в Самаре в 1996 году. Завод — одно из крупнейших авиастроительных предприятий страны. Основной вид деятельности — строительство, ремонт, обслуживание и поставка запчастей для пассажирских самолетов Ту-154 М и Ан-140. Предприятие входило в группу «Русские машины» Олега Дерипаски. Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас связь «Авиакора» с Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями США, не прослеживается. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», выручка «Авиакора» в 2021 году составила 1,2 млрд руб., убыток превысил 321 млн руб.

В марте прошлого года генеральный директор «Авиакора» Алексей Гусев на заседании штаба по устойчивости экономики в областном правительстве рассказал, что завод начинает работу над новым самолетом. Предприятие подписало контракт с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает самолет на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием «Ладога». «Мы должны сделать четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолета. Мы сохранили все компетенции после того, как заморозили программу по Ан-140, сейчас начнем активно производить новую технику»,— цитировались слова гендиректора в сообщении на сайте регионального правительства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что «в нынешней ситуации важен вопрос импортозамещения», и пообещал «Авиакору» поддержку.

Как сказано в материалах дела в электронной картотеке арбитражного суда, задолженность 511 млн руб. «подлежит погашению в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2043 года ежегодно равными долями» (по 24,3 млн руб. каждый год). На остаток долга начисляются проценты в размере 0,1% годовых, которые подлежат погашению с выплатой очередного платежа. По словам промышленного эксперта, кандидата экономических наук Леонида Хазанова, предоставление рассрочки говорит о том, что финансовое состояние предприятия «оставляет желать лучшего». «Если бы у „Авиа­кора“ имелось достаточно денежных средств, то рассрочка точно бы не потребовалась. Если бы отсрочка не была бы предоставлена „Авиа­кору“, то его финансовое состояние ухудшилось бы, его даже могло ждать банкротство, выходом из которого была бы его национализация и передача в состав Объединенной авиастроительной корпорации»,— говорит Леонид Хазанов. Эксперт отметил, что участие в разработке самолета «Ладога» и их последующий выпуск на «Авиакоре» позволит заводу со временем выбраться из финансовых трудностей.

Сабрина Самедова