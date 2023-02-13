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Воронежское УФАС оштрафовало «Дневник.ру» за рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области после более чем двухмесячного разбирательства подтвердило нарушение закона «О рекламе» порталом «Дневник.ру», где в личном профиле родителей были обнаружены промо-материалы лекарственных препаратов. ООО «Дневник.ру» было оштрафовано на 200 тыс. руб.

Как напомнили в УФАС, на компанию пожаловался неназываемый гражданин. Он заявил, что «Дневник.ру» в нарушение закона распространяет информацию рекламного характера. По данным ведомства, на сайте в разделе «Дети» были размещены баннеры с рекламой медицинских препаратов «Цитровир-3» и «Кагоцел», а также услуг онлайн-школы Skysmart. Однако закон о рекламе запрещает ее размещение в учебной литературе, «в том числе и в школьных дневниках».

В УФАС отметили, что «Дневник.ру» уже «неоднократно привлекался к административной ответственности по аналогичным нарушениям на территории РФ в 2019-2022 годах». Повторные нарушения сказались на величине штрафа.

Компания «Дневник.ру» после возбуждения заявляла, что к разделу «Дети», где была обнаружена реклама лекарственных препаратов, есть доступ только в личном профиле родителей. Об этом сообщил портал DeFacto со ссылкой на представителей компании.

В «Дневнике.ру» поясняли, что профиль родителей — это часть платформы, которая не является электронным дневником или журналом, поэтому рекламная информация показывалась аудитории старше 18 лет. При этом с ноября «Дневник.ру» отключил показ рекламы в Воронежской области.

Сергей Калашников

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