ХК «Сочи» проиграл «Cалавату Юлаеву» в матче 62-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в рамках 62-го тура КХЛ. Матч закончился со счетом 1:4.

Счет в матче открыли уфимцы на девятой минуте после точного броска Данила Башкирова. На 28-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков удвоил преимущество своей команды, а на 31-й минуте Павел Коледов забросил третью шайбу в ворота «Сочи». Спустя три минуты защитник «Сочи» Василий Мачулин реализовал большинство, сделав счет 1:3. На 38-й минуте еще одну шайбу в составе уфимцев забил Александр Хмелевский и поставил точку в этом матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:4.

После 62 матчей сочинцы занимают 11-е место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч ХК «Сочи» сыграет 16 февраля в Челябинске против «Трактора».

Евгений Леонтьев

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