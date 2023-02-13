В Сочи при посадке на самолет задержали дебошира

С рейса Сочи — Новосибирск сняли одного из пассажиров, который в самолете устроил дебош. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Экипаж самолета, который готовился к вылету, сообщил в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи, что ему требуется помощь полиции. Командир воздушного судна отказал в перелете 39-летнему жителю Краснодарского края, который по внешним признакам был пьян и вел себя неадекватно. Он размахивал руками, использовал нецензурную лексику в адрес пассажиров и не реагировал на замечания.

Полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть ЛОП. При этом мужчина публично оскорблял сотрудников полиции и угрожал им расправой. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Татьяна Ручкина

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