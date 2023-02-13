Картинам составили график

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) впервые представил программу выставок на весь год. Так, в 2023 году в центр «Эрмитаж-Урал» приедет коллекция западноевропейского искусства из Нижнего Новгорода, в Музей наивного искусства — классика отечественного наива из музея заповедника «Царицыно». Зрители смогут увидеть на площадках ЕМИИ «Свердловский андеграунд», башкирский авангард, пермскую деревянную скульптуру.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) провел презентацию программы выставок на 2023 год

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) провел презентацию программы выставок на 2023 год

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Первым крупным проектом 2023 года станет выставка «Земля, небо и их обитатели. Живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева из музейных и частных собраний», которая откроется для посетителей 10 марта в Большом выставочном зале площадью 600 кв. м. Новое выставочное пространство расположено в центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) провел презентацию программы выставок на 2023 год

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) провел презентацию программы выставок на 2023 год

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Михаил Назаров и Павел Ходаев — башкирские художники, объединенные любовью к авангарду. В экспозиции будет представлено более 70 работ. По словам куратора выставки Ирины Резначок, на творчество художников повлияли время, искусство авангарда и их дружба. В их живописи можно увидеть визуальные рифмы и столкновения. Выставка будет работать с 10 марта по 28 мая.

Директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства Никита Корытин рассказал, что затем Большой выставочный зал займет самый радикальный проект года — «Свердловский андеграунд» (по их утверждению, название еще в разработке). Здесь будут представлены все ключевые направления неофициального искусства. Выставка будет работать с июня по сентябрь. В конце года запланировано открытие проекта «Урал: раскрепощение искусства», в котором представят экспонаты, начиная от промыслов, камнерезного искусства и литья, заканчивая работами современных художников. Выставка будет работать до марта 2024 года.

В апреле-июле «Эрмитаж-Урал» на выставке «Столичная панорама» покажет парадную ипостась Санкт-Петербурга в гравюре, фарфоре, живописи, а в августе откроется выставка «Западноевропейское искусство из коллекции Нижегородского государственного художественного музея». Она продолжит работу до ноября.

В здании ЕМИИ на Плотинке в феврале-мае будет работать выставка «Запечатленный свет», посвященная русскому импрессионизму. На ней будут представлены более 100 произведений 1880-1930-х годов из собраний Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

В мае-августе с гастролями из Пермской государственной художественной галереи приедет выставка «Спасенные боги», где будет представлено около 80 экспонатов пермской деревянной скульптуры: Иисус Христос и святые наделены портретными чертами татар, вогулов, коми.

С ноября 2023 года по февраль 2024 года будет работать объединенная экспозиция с произведениями Кузьмы Петрова-Водкина и его ученика и последователя Павла Голубятникова. В рамках выставки будет представлено около 90 работ из собраний ЕМИИ, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Государственного русского музея.

В Музее наивного искусства одной из ярких выставок будет «Люди должны быть разными». На ней посетители увидят классику отечественного наивного искусства из музея-заповедника «Царицыно». Коллекция будет представлена с июня по сентябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ЕМИИ Никита Корытин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Директор ЕМИИ Никита Корытин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Центре истории камнерезного дела планируется обновление пространства первого этажа и открытие виртуальной экспозиции камнерезного искусства Денисова-Уральского. «У нас в коллекции представлена только живопись. Поэтому мы собирали для экспозиции вещи по другим музеям»,— пояснил господин Корытин.

В июле-сентябре порядка 200 предметов из Музея наивного искусства будет на гастролях в Нижнем Новгороде. В мае-сентябре нижегородский современный культурный центр «Пакгаузы» посетит выставка «Другие грани: русский авангард в музейных и частных собраниях Урала», а в сентябре-ноябре работы Миши Брусиловского. В пермскую государственную художественную галерею поедет выставка «Чугунное кружево. Каслинское художественное литье из чугуна XIX-XX веков из собрания ЕМИИ».

Анастасия Таначева