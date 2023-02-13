Под штрафом армии

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области одобрили инициативу о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, связанную с ужесточением наказания за уклонение от призыва на военную службу. Согласно предложенным поправкам, вдвое должны вырасти штрафы и сроки лишения свободы за неявку по повестке. Депутаты объясняют необходимость изменений тем, что в последние годы выросло количество уклонистов, и действующие сейчас меры наказания не сдерживают этот рост. Эксперты сомневаются, что мера заметно сократит число уклонистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Законодательное собрание Пензенской области большинством голосов одобрило предложение губернатора региона Олега Мельниченко о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, ужесточающих ответственность за уклонение от призыва на военную службу без уважительных причин. Сейчас ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») предусматривает наказание за неявку призывника по повестке в виде штрафа до 200 тыс. руб. и до двух лет лишения свободы.

Поправки в федеральный закон предлагают за неявку по повестке военного комиссара о призыве на военную службу в указанный срок без уважительных причин либо к месту сбора для отправки в воинскую часть штраф 300–500 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

В пояснительной записке, подписанной первым заместителем председателя правительства Пензенской области Владимиром Щекиным, говорится, что «действующие меры наказания не оказывают надлежащего воздействия на правонарушителей». В частности, говорится, что, по данным военного комиссариата Пензенской области, в 2018–2022 годах число граждан, оповещенных о необходимости явиться на призывную комиссию, но не сделавших этого, выросло с 30 до 151 в год. По информации УМВД по Пензенской области, в 2018 году было возбуждено пять уголовных дел по ст. 328 УК РФ, а в 2022м — 64 дела. С 2018го по конец 2022 года по результатам рассмотрения дел в пензенских судах 120 человек были оштрафованы, а 14 получили судебные штрафы (мера уголовно-правового характера, не предусматривающая наличие судимости). Всего в России в 2018 году по фактам уклонения было возбуждено 861 уголовное дело, а в 2022м — 1250. При этом во всех случаях виновным назначались штрафы. «Такие меры наказания, как лишение свободы, ограничение свободы и исправительные работы не назначались»,— говорится в пояснительной записке.

«Применяемые меры наказания не способствуют восстановлению социальной справедливости в связи с совершением рассматриваемого преступления и формируют у осужденного ложные представления о легкой возможности избежания иных видов наказания, не служат цели исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, так как штраф оплачивается в большинстве случаев не самим осужденным»,— отмечает инициатор проекта.

Ужесточение наказания переведет дело из категории легких в категорию дел средней тяжести, это позволит «в полном объеме применять все виды оперативно-разыскных мероприятий в отношении лица, уклоняющегося от призыва на военную службу».

Разработчики документа полагают, что принятие законопроекта «позволит повысить ответственность граждан за исполнение конституционной обязанности по защите государства, будет способствовать сокращению количества граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, окажет позитивное влияние на состояние системы ­призыва».

В начале октября прошлого года управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ в отношении 32летнего Максима Моисеева, который должен был быть призван на службу в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине.

В СКР сообщали, что 23 сентября этого года Максим Моисеев был «надлежащим образом уведомлен» о необходимости явиться в администрацию Кондольского сельсовета для отправки в военный комиссариат и последующей мобилизации. «Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился»,— заявили в СКР. 3 октября Максим Моисеев при поддержке бойцов Росгвардии был задержан, было возбуждено уголовное дело, но уже 7 октября, по требованию областной прокуратуры, постановление о возбуждении уголовного дела было отменено в связи с тем, что ст. 328 УК РФ может применяться только к тем гражданам, которых призывают на срочную воинскую службу.

Депутат Государственной думы от Пензенской области Георгий Камнев (КПРФ) считает, что предлагаемый законопроект не изменит ситуацию кардинально. «Думаю, стоит сначала выяснить, почему молодые люди уклоняются от исполнения долга, вести разъяснительную и воспитательную работу. Вместо этого предлагается страх срочной службы заменить страхом более жесткой уголовной ответственности, то есть чтобы один страх пересилил другой. Защита Родины должна быть осознанным действием, а не под воздействием страха»,— полагает депутат.

Глава юридического бюро «Аргумент» Андрей Ларин также сомневается, что ужесточение штрафов заметно скажется на числе уклонистов. «Служба в армии — непопулярная штука среди молодых людей, и считается, что она мало что дает кроме того, что человека на год забирают из семьи. С учетом проведения СВО желающих служить еще меньше. Поэтому думаю, что на количестве тех, кто принял для себя решение не идти в армию, ужесточение наказания скажется незначительно, а вот на количество людей, которые захотят релоцироваться в другую страну, может повлиять. А это утечка перспективных молодых людей»,— полагает юрист.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно поднять границы призывного возраста с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Президент РФ Владимир Путин «концептуально» поддержал идею, но в январе председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что нет необходимости менять возраст зачисления на военную службу к весеннему призыву этого года.

Сергей Петунин