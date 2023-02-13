Замглавы Кубани поручил решить вопрос по обеспечению теплом жителей Кореновского района

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин поручил урегулировать к следующему осенне-зимнему периоду вопрос обеспечения теплоснабжением жителей Кореновского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«На протяжении последних нескольких лет в муниципалитете складывается сложная ситуация в начале отопительного сезона. Основная причина — задолженность ресурсоснабжающей организации "Теплосервис" перед Газпромом»,— отметил Андрей Прошунин.

На совещании представители профильных ведомств, администрации Кореновска и района отметили, что для развития теплового комплекса муниципалитета объекты нужно передать в эффективную концессию. Однако такая процедура займет много времени, поэтому промежуточной мерой может стать передача объектов в хозяйственное ведение МУП «Тепловые сети». В связи с этим Андрей Прошунин поручил разработать единую «дорожную карту» с установленными сроками.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram