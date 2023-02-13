Два уроженца Ярославской области попали в плен

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил направить в Национальный центр управления обороной РФ обращение с просьбой оказать содействие в освобождении из плена двух жителей Ростовского района. Данную информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в пресс-службе ярославского правительства.

О других обстоятельства произошедшего и именах пленных в правительстве не сообщают.

Ранее о том, что жители области попали в плен, сообщал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Родственники обратились с запросами в военкоматы, и по двум военным было получено подтверждение о нахождении их в плену у ВСУ. В отношении еще двух мобилизованных официальной информации пока не поступило»,— говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

Алла Чижова