Адыгея и Татарстан планируют обмениваться опытом по организации индустриальных парков

Адыгея и Татарстан планируют начать сотрудничество по организации индустриальных парков. Главы республик Мурат Кумпилов и Рустам Минниханов также планируют обмениваться опытом по другим направлениям, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Наша республика заинтересована в обмене лучшими практиками, изучении вашего успешного опыта в развитии промышленности, в других сферах деятельности. Мы, безусловно, хотели бы найти новые точки соприкосновения в перспективных направлениях развития наших регионов»,— отметил Мурат Кумпилов.

Он отметил, что Адыгее интересен опыт Татарстана в создании научно-производственных кластеров в энергетике, химии, машиностроении и других отраслях, которые включают в себя центры подготовки кадров, исследовательские институты, опытные производства и промышленные комплексы. В свою очередь глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что важным направлением взаимодействия является цифровизация и республика готова делиться своим опытом в этой сфере.

Для обмена опытом в республиках определят ответственных лиц, чтобы предметно изучить взаимовыгодные предложения. В мае 2023 года представители Адыгеи планируют принять участие в федеральном экономическом форуме «KazanForum».

Татьяна Ручкина

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