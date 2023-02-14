Траву по осени сжигают

Рослесхоз ввел мораторий на весенние профилактические отжиги сухой травы, перенеся основные работы по уничтожению растительности на осень. По мнению чиновников, эта мера снизит риски распространения лесных пожаров в случае неблагоприятных погодных условий. Экологи подтверждают: приостановка профилактических выжиганий может сократить площади весенних ландшафтных пожаров в стране на десятки процентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контролируемый пал травы зачастую оборачивается масштабным пожаром

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Контролируемый пал травы зачастую оборачивается масштабным пожаром

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Основной объем работ по профилактическим выжиганиям на землях лесного фонда необходимо перенести на осень, после завершения пожароопасного сезона и до первого снега,— приводит слова заместителя руководителя Рослесхоза Алексея Венглинского пресс-служба агентства.— Это позволит снизить риски распространения лесных пожаров в случае неблагоприятных погодных условий. Проводить профотжиг могут только компетентные представили лесопожарных формирований».

Контролируемый пал травы устраивают с целью профилактики распространения огня: сухая трава способна перенести очаги огня на многие километры. Одновременно это и самый дешевый метод очистки сенокосов и пастбищ от прошлогодней растительности. Зачастую сельхозпредприятия прибегают именно к такому способу навести порядок на угодьях. Однако контролируемые палы сами порой становятся причиной масштабных пожаров.

В Рослесхозе отмечают, что на 2023 год запланированный объем выжигания сухой травы составляет почти 222 тыс. га, при этом 87% от всего планового объема приходится на регионы Дальнего Востока. Основная работа в рамках профилактического отжига будет проводиться в Республике Бурятия и Забайкальском крае, отмечают там.

Опрошенные “Ъ” экологи поддерживают решение Рослесхоза. По их мнению, мораторий на весенние профвыжигания может сократить площади весенних ландшафтных пожаров на десятки процентов. Более того, «Гринпис России» предлагал такую инициативу с 2010 года, говорит эксперт организации Алексей Ярошенко. Большинство катастрофических весенних ландшафтных пожаров, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, могут быть связаны именно с профилактическими выжиганиями, говорит он. Контролируемые палы зачастую превращаются в неконтролируемые, объясняет эколог. К тому же профвыжигания, которые проводят люди в лесной или пожарной форме, являются «рекламой» опасного обращения с огнем для местного населения, указывает господин Ярошенко.

С ним соглашается эксперт «WWF России» Константин Кобяков, который подчеркивает, что действующий несколько лет законодательный запрет на палы сухой растительности для граждан практически не работает. «Известны только отдельные случаи, когда за них реально наказывали. А тот факт, что госорганы и бизнес продолжают заниматься выжиганием, создает эффект, что никакого запрета нет, а сухую траву можно по-прежнему жечь»,— говорит он.

Напомним, в июне 2022 года увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и сжигание травы. Теперь санкции для граждан могут составить от 15 тыс. до 30 тыс. руб., а на участках, примыкающих к лесам,— до 40 тыс. руб.

Проблему признают и в Рослесхозе: федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров рекомендовал также руководителям лесных служб совместно организовать профилактику бесконтрольных палов травы местным населением. В Рослесхозе указывают, что, несмотря на запрет выжигания травы на законодательном уровне, по статистике, 90% весенних пожаров происходит по вине местных жителей. «Бесконтрольное выжигание травы местным населением приводит к возникновению ландшафтных пожаров, которые могут стать причиной лесных пожаров,— отметил Алексей Венглинский.— Например, в прошлом году в весенний период на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской и Новосибирской областей, по причине перехода огня с земель иных категорий возникло 66% и 42% от всех зарегистрированных лесных пожаров».

Константин Кобяков также отмечает, что профилактические выжигания работают только в краткосрочной перспективе. «Весной сожгли, а осенью гореть нечему. Но стратегически это только ухудшает ситуацию. Часто повторяющиеся пожары приводят к такому эффекту, что трава сменяется на растительность, более устойчивую к пожарам, и она является сама по себе более пожароопасной. Формируются сухие ландшафты, которые очень легко загораются. Такими частыми выжиганиями мы формируем более пожароопасную ситуацию в долгосрочной перспективе»,— говорит он.

Анна Васильева