В МЧС предупредили об ухудшении погоды на Кубани

14 и 15 февраля в Краснодарском крае прогнозируется ухудшение погодных условий. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В регионе (за исключением Сочи) ожидается дождь, дождь с мокрым снегом, в отдельных районах очень сильный снег, а также сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В связи с этим в МЧС Кубани рекомендуют жителям региона обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, а также следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

Татьяна Ручкина

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