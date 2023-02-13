Завершить реконструкцию проспекта Революции в Воронеже должны к маю

Реконструкция проспекта Революции в Воронеже должна закончиться к маю 2023 года. Об этом мэр Вадим Кстенин сообщил во время еженедельной открытой планерки в городской администрации, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Кстенин отметил, что к занимающемуся проектом реконструкции местному филиалу госкомпании «Россети»—«Воронежэнерго» «есть нарекания, как и к любому подрядчику», но главное — «реакция на них»

«Компания от своих обязательств не отказывается и точно не исчезнет с рынка после окончания работ. Если какие-то недочеты будут выявлены, их будут устранять на протяжении пятилетнего гарантийного периода»,— сообщил господин Кстенин.

Стоимость работ по реконструкции проспекта, напомним, оценивалась в 521,3 млн руб. Структура «Россетей» выиграла тендер на открытом аукционе весной 2021 года.

Мэр также анонсировал покупку в горизонте пяти лет парка «троллейбусов с возможностью автономного хода», которые будут необходимы для проезда по проспекту Революции после снятия с опор на главной улице города всех проводов.

«Во время работ порядка 25 км силовых кабелей было переложено под землей. К 9 мая оптоволокно для интернет-провайдеров будет одномоментно переключено, соответствующие соглашения с большинством компаний уже заключены. И мы с вами увидим так называемое чистое небо»,— рассказал господин Кстенин. Исключениями будут оставаться провода контактной сети троллейбусов, их снимут только после покупки новых машин.

«С частным инвестором прорабатываем вопрос о концессии на электротранспорт. Но пока вопрос еще не оформлен. Но при такой концессии мы не рассматриваем другого перевозчика, кроме как муниципальный "Воронежпассажиртранс"»,— добавил градоначальник, не приводя пока более никаких подробностей по этому проекту

Подробнее о предыстории реконструкции — в материале «Ъ-Черноземье»

Андрей Цветков, Сергей Калашников

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