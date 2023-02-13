Патриотическая выставка стала самостоятельным учреждением культуры

Исторический парк «Россия — моя история» отделится от Пермского краеведческого музея и станет самостоятельным учреждением — ГКБУК «Культурно-просветительский центр». Об этом сообщает «Новый компаньон». Новая организация уже прошла регистрацию. Ее директором назначена Мария Федотова, занимавшая должность заведующей историческим парком.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Госпожа Федотова пояснила изданию, что новое учреждение — не музей, в его функции не входит хранение и изучение музейных коллекций. При этом, как и исторический парк, оно будет заниматься просветительской деятельностью, популяризацией и презентацией истории и культуры России и Пермского края. На его площадке будут проводиться выставки, лекции, образовательно-развлекательные проекты для широкой аудитории. В настоящее время в просветительском центре идет переоборудование, наладка новой мультимедийной техники и подготовка к выставке в честь 300-летия Перми.
Исторические парки «Россия — моя история» — экспозиционный комплекс, который объединяет расположенные в разных городах РФ 23 выставочные площадки, посвященные отечественной истории. Пермский филиал исторического парка открылся в 2017 году, став самым молодым подразделением краеведческого музея. Он располагается в двух исторических зданиях города: здании Речного вокзала (ул. Монастырская, 2к1) и здании вокзала Пермь I (ул. Монастырская, 5).
Без парка «Россия — моя история» у Пермского краеведческого музея останется десять филиалов: шесть в краевой столице и четыре в территориях региона.