Патриотическая выставка стала самостоятельным учреждением культуры

Исторический парк «Россия — моя история» отделится от Пермского краеведческого музея и станет самостоятельным учреждением — ГКБУК «Культурно-просветительский центр». Об этом сообщает «Новый компаньон». Новая организация уже прошла регистрацию. Ее директором назначена Мария Федотова, занимавшая должность заведующей историческим парком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Госпожа Федотова пояснила изданию, что новое учреждение — не музей, в его функции не входит хранение и изучение музейных коллекций. При этом, как и исторический парк, оно будет заниматься просветительской деятельностью, популяризацией и презентацией истории и культуры России и Пермского края. На его площадке будут проводиться выставки, лекции, образовательно-развлекательные проекты для широкой аудитории. В настоящее время в просветительском центре идет переоборудование, наладка новой мультимедийной техники и подготовка к выставке в честь 300-летия Перми.

Исторические парки «Россия — моя история» — экспозиционный комплекс, который объединяет расположенные в разных городах РФ 23 выставочные площадки, посвященные отечественной истории. Пермский филиал исторического парка открылся в 2017 году, став самым молодым подразделением краеведческого музея. Он располагается в двух исторических зданиях города: здании Речного вокзала (ул. Монастырская, 2к1) и здании вокзала Пермь I (ул. Монастырская, 5).

Без парка «Россия — моя история» у Пермского краеведческого музея останется десять филиалов: шесть в краевой столице и четыре в территориях региона.