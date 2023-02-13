«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Во вторник в Соединенных Штатах Америки должны выйти данные по инфляции. Эти цифры во многом определят динамику рынка акций и облигаций, а также валютного рынка. На что ориентироваться инвесторам и какие активы покупать в текущей ситуации? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: На данный момент большинство игроков считают, что максимальный уровень ставки в США будет в пределах 5-5,25%. И очень интересные вещи происходят с прогнозами. Общий консенсус, что уровень инфляции составит 6,2%. Кроме того, очень важный прогноз Федерального резервного банка Кливленда. Они считаются на рынке одними из наиболее точных предсказателей. Они ставят на то, что инфляция будет 6,35%, а это выше уровня, который прогнозируют все игроки. И если общий уровень инфляции выйдет выше того, что ждут на рынке, то, конечно, говорить о том, что разворот американского Центрального банка в этом году состоится, пока не приходится. И тогда мы будем свидетелями укрепления американского доллара, дальнейшего роста доходности на рынке облигаций, и наверняка снизится технологический сегмент.

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