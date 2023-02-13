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На Кубани направят 95,6 млн рублей на софинансирование трех инвестпроектов

Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края выделит 95,6 млн руб. на оснащение нового производства по выпуску пищевого оборудования в Тимашевске, а также проекты производителя фитопрепаратов в Анапе и предприятия пищевой промышленности в Динском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Благодаря поддержке региона на Кубани будут выпускать новые виды безопасной и качественной продукции, в том числе закроют часть потребностей переработчиков сельхозпродукции в пищевом оборудовании», – отметил руководитель департамента промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Тимашевской компании «Феролл», которая производит металлические цистерны, резервуары и емкости для пищевой промышленности, предоставят 34,4 млн руб. под 0,1% годовых по программе «Импортозамещение». За эти деньги предприятие оснастит новый комплекс, в котором будут производить высокотехнологичное оборудование для переработки фруктов, овощей и выпуска фруктовых и овощных соков.

Анапский «Фитофарм» получит 50 млн рублей под 1% годовых в первые два года и 2% годовых в оставшийся срок по программе «Проекты развития». За эти средства производитель фитопрепаратов закупит линии гранулирования и линии по переработке лекарственных трав, а также сырье и материалы для производства.

Еще один заем на 11,2 млн руб. по программе «Пищевик» направят индивидуальному предпринимателю, производящему готовые блюда. С помощью поддержки он увеличит производственную мощность и расширит ассортимент.

Татьяна Ручкина

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