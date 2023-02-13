ГИБДД: в Ярославской области 41% аварий связан с плохим содержанием дорог

В 2022 году в Ярославской области было зафиксировано 526 ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями, что составило 41% от всех произошедших ДТП, а с начала 2023 года в регионе произошло 35 таких ДТП. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзора регионального управления ГИБДД Денис Телицын на заседании комиссии по ЖКХ Общественной палаты Ярославской области.
Фото: Алла Чижова
«Наибольшее количество ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями произошло по причине отсутствия горизонтально-дорожной разметки, а также из-за отсутствия необходимых знаков, недостаточного освещения, нарушения содержания обочин»,— отметил Денис Телицын.
Директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» Александр Межиевский в своем докладе пояснил, что для содержания дорог на должном уровне не хватает денег.
«На данное время у нас обеспеченность финансированием составляет всего 27% от нормативных требований, которые постановлены правительством Ярославской области. Это выливается в то, что в летний период не хватает средств на выполнение ямочного ремонта. Не в полном объеме выполняются регламентные работы»,— сказал господин Межиевский.