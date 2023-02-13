ГИБДД: в Ярославской области 41% аварий связан с плохим содержанием дорог

В 2022 году в Ярославской области было зафиксировано 526 ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями, что составило 41% от всех произошедших ДТП, а с начала 2023 года в регионе произошло 35 таких ДТП. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзора регионального управления ГИБДД Денис Телицын на заседании комиссии по ЖКХ Общественной палаты Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

«Наибольшее количество ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями произошло по причине отсутствия горизонтально-дорожной разметки, а также из-за отсутствия необходимых знаков, недостаточного освещения, нарушения содержания обочин»,— отметил Денис Телицын.

Директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» Александр Межиевский в своем докладе пояснил, что для содержания дорог на должном уровне не хватает денег.

«На данное время у нас обеспеченность финансированием составляет всего 27% от нормативных требований, которые постановлены правительством Ярославской области. Это выливается в то, что в летний период не хватает средств на выполнение ямочного ремонта. Не в полном объеме выполняются регламентные работы»,— сказал господин Межиевский.

Алла Чижова